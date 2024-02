O Estugarda cimentou o terceiro lugar na liga alemã este domingo, ao vencer em casa o Mainz, por 3-1, na 21.ª jornada.

Mitteltadt (45+1m), Lewelling (45+3m) e Deniz Undav (73m) apontaram os golos da equipa anfitriã, enquanto Ajorque reduziu para os visitantes (76m).

Com este resultado, o Estugarda chegou aos 43 pontos e aumentou a diferença para o quinto classificado, o Leipzig, que empatou e está a seis pontos. No meio destas equipas, está o Dortmund, com 40.

Também este domingo, o Hoffenheim empatou a um golo com o Colónia e falhou a aproximação à zona europeia.