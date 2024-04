O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes Diogo Fernandes, até 2028.

O jovem de 19 anos tem dividido o tempo de jogo entre os juniores e a equipa B na presente temporada.

«O meu principal sonho é estrear-me aqui no Estádio do Dragão, acho que esse é o sonho de qualquer jovem da minha idade, e vou fazer tudo para que isso aconteça o mais brevemente possível», disse o guardião, aos meios de comunicação do clube.

Diogo Fernandes começou a formação no Grupo Desportivo de Adaúfe e passou ainda pelo Sporting de Braga, antes de mudar-se, em 2018, para os dragões.