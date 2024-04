O FC Porto avançou esta terça-feira para a compra dos 11 hectares de terreno na Maia onde pretende construir a nova academia do clube, segundo confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O clube apresentou-se na sessão de câmara e foi a única entidade a submeter uma proposta na hasta pública, com uma proposta de 3,4 milhões de euros, tendo avançado com um sinal de compra no valor de 680 mil euros.

A proposta do FC Porto, entregue pelo presidente Pinto da Costa e pelo administrador da SAD Fernando Gomes, ficou agora adjudicada de forma provisória, uma vez que ainda terá de ser ratificada pelo executivo camarário.