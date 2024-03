O FC Porto apresentou esta quarta-feira o projeto da futura Academia da Maia, numa cerimónia que contou com a presença de Pinto da Costa, do administrador Fernando Gomes e dos arquitetos Manuel Salgado e Nuno Lourenço, responsáveis pela concessão da obra.

O custo total da obra está orçado em 40 milhões de euros, a começar já com 6,9 milhões que já foram adjudicados para a remoção de terras e preparação dos terrenos, de forma a avançar-se para a construção muito em breve.

«Em seis anos o FC Porto vai pagar o financiamento para a construção. Já conseguimos obter esse financiamento e está em curso a adjudicação da primeira empreitada, no valor de 6,9 milhões de euros, de preparação dos terrenos, à empresa ABB», referiu o administrador Fernando Gomes.

«Seria negligenciar a atividade financeira e económica do FC Porto deixar apenas que isto morresse. Está muito dinheiro aqui investido. Muita vontade e muito trabalho aqui investidos.»

Todos os detalhes da nova Academia da Maia:

- Obra com custo total de 40 milhões de euros

- 21 mil metros quadrados de construção

- Dez campos de futebol com medidas oficiais e três deles com bancada coberta para 400 pessoas

- Miniestádio com dois mil lugares cobertos, 1800 para público da casa e 200 para visitantes

- Cerca de 300 lugares de estacionamento

- Cantina para cerca de 500 refeições diárias

- Edifício central da Academia, com quatro pisos

- Casa do Dragão nos dois superiores com 72 quartos duplos e as salas de lazer, descanso e estudo

- Primeiro piso com parte social, para restantes residentes e staff, mais auditório, cantina, cozinha, escritórios e gabinetes;

- No piso térreo haverá piscina, fisioterapia, gabinetes médicos, ginásio, rouparias, escritórios