O Instituto do Património Cultural solicitou a suspensão das obras da Academia do FC Porto na Maia, com base num parecer negativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), segundo noticia a imprensa desportiva nacional, esta sexta-feira.

Na sequência da ordem de suspensão das obras da futura academia e da presença da Polícia Municipal da Maia no local, o FC Porto emitiu um comunicado, na noite desta sexta-feira. Os dragões deixam a garantia de que estão «empenhados no cumprimento de todas as medidas de proteção do património arqueológico» no espaço onde projetaram a Academia.

Os dragões adiantam ainda que pretendem «salvaguardar desde já todas as condições para que o projeto de arquitetura da Academia do FC Porto cumpra todos os requisitos de todas as entidades externas necessárias para a sua aprovação».

Recorde-se que o custo total da obra está orçado em 40 milhões de euros, a começar com 6,9 milhões que já foram adjudicados para a remoção de terras e preparação dos terrenos, o que começou a ser feito nos últimos dias.

O comunicado do FC Porto sobre a suspensão das obras da futura Academia:

«1. O FC Porto e a ABB arrancaram os trabalhos de desmatação, sem qualquer movimentação de terras, como de resto se pode constatar no auto da Polícia Municipal.

2. A desmatação é uma condição essencial para, no âmbito do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA), se avançar para os trabalhos arqueológicos e se cumprir todas as recomendações da Câmara Municipal da Maia e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

3. O FC Porto e os autores do projeto da Academia do FC Porto estão empenhados no cumprimento de todas as medidas de proteção do património arqueológico.

4. Procuram, por isso, salvaguardar desde já todas as condições para que o projeto de arquitetura da Academia do FC Porto cumpra todos os requisitos de todas as entidades externas necessárias para a sua aprovação.

5. No âmbito do PATA, a seu tempo o FC Porto dará conta da excelência da equipa de arqueólogos escolhidos para executar estes trabalhos.»