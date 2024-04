Jorge Sánchez, André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez foram colocados a treinar à parte por Sérgio Conceição, confirmou o Maisfutebol.

O quarteto foi afastado do restante grupo de trabalho, após o empate do FC Porto frente ao Famalicão, no último sábado. O técnico portista não ficou agradado com o empenho demonstrado pelos jogadores. Recorde-se que Iván Jaime e Jorge Martínez foram titulares frente ao Famalicão, mas saíram ao intervalo (numa altura em que o FC Porto perdia por 2-1), enquanto Toni Martínez e André Franco não foram sequer convocados para o jogo.

Desagradado com o rendimento nos treinos deste quarteto, o técnico entendeu assim punir os quatro jogadores, numa altura em que o FC Porto vem de uma série de três jogos sem vencer para o campeonato (duas derrotas e um empate) e luta pelo terceiro lugar com Sp. Braga e Vitória de Guimarães, quando faltam cinco jornadas para o fim.

O FC Porto recebe esta quarta-feira o Vitória, no Estádio do Dragão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões trazem do primeiro jogo em Guimarães uma vantagem de 1-0.

Os dragões têm Diogo Costa como baixa para as próximas semanas, devido a um problema muscular. Além do guarda-redes, continuam em tratamento Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu.