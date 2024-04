O Boavista anunciou, esta terça-feira, Jorge Simão como novo treinador.

Tal como o Maisfutebol avançou, o técnico de 47 anos está de volta ao Bessa com um contrato até ao final da temporada.

Jorge Simão, refira-se, solicitou a saída do Académico de Viseu para regressar ao clube onde trabalhou entre 2017 e 2019, com a missão de fazer os últimos cinco jogos da Liga e evitar a despromoção - o Boavista é 12.º classificado, com 29 pontos, dois acima da «linha de água».

Ainda antes de oficializar a chegada de Jorge Simão, o Boavista comunicou que Ricardo Paiva e Jorge Couto, que tinham assumido o comando da equipa após a saída de Petit, em dezembro, terminaram funções. Apesar de deixaram a equipa principal, os dois treinadores vão manter-se ligados ao clube, noutros cargos.