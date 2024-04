O Boavista vai abrir as portas do Bessa aos sócios para o duelo com o Estrela da Amadora, da 30.ª jornada da Liga.



Os axadrezados informaram que os sócios vão ter direito a entrada gratuita para a partida com os «tricolores» agendada para as 18h00 do próximo sábado.



O Boavista refere ainda que cada sócio tem direito a levantar cinco bilhetes de acompanhante.



𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗔𝗢 𝗕𝗘𝗦𝗦𝗔! 🖤🤍



🤩 Podes levantar o teu 𝗯𝗶𝗹𝗵𝗲𝘁𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 para o jogo com o E. Amadora nos seguintes locais da cidade 👇



📍 Loja Axadrezada

📍 Cervejaria Nortada

📍 Equação Motor (Stand)

📍 Beer Kingdom (Mercado Bom Sucesso)

📍 Brasaria Carvalhido pic.twitter.com/WDPlSd4Cy2 — Boavista FC (@boavistaoficial) April 16, 2024