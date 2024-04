A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo sobre o arremesso de objetos para o relvado no Arouca-Boavista, da 29.ª jornada da Liga.



Em comunicado, a APCVD refere que o processo contraordenacional foi aberto «face à notícia divulgada nos órgãos de comunicação social sobre o arremesso de objetos para o recinto de jogo».



Lembre-se que um dos árbitros assistentes entregou ao árbitro uma navalha, que terá sido atirada para o relvado e com origem, alegadamente, da bancada onde estavam concentrados os adeptos do Boavista. Além da arma branca, terão sido também arremessados pedaços de cadeiras para o relvado.



O jogo terminou, recorde-se, com a derrota dos axadrezados em Arouca (2-1).