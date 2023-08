O Paris Saint-Germain somou esta terça-feira a segunda derrota consecutiva nesta pré-época, ao perder frente ao Inter de Milão (2-1), num particular realizado em Tóquio, no Japão.

Vitinha foi o único português titular nos parisienses e fez dupla no meio-campo com Manuel Ugarte, antigo futebolista do Sporting. O médio português abriu aliás o marcador com um grande golo de meia-distância, aos 63 minutos. Foi o segundo jogo consecutivo de Vitinha a marcar.

No entanto, o Inter deu a volta em dois minutos, já com Danilo em camupo do lado do PSG – Nuno Mendes e Renato Sanches não foram a jogo. Esposito fez o empate aos 81 minutos e aos 83 Sensi completou a reviravolta. Ambos os golos tiveram a assistência de Frattesi.