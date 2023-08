Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular frente ao Liverpool, na próxima quarta-feira, em Singapura, Thomas Tuchel, treinador do Bayern de Munique, foi questionado pela imprensa inglesa acerca da saída de Sadio Mané e das declarações do jogador na última segunda-feira à Sky Sport alemã, a quem o internacional senegalês afirmou estar magoado com a situação.

O treinador dos bávaros reconheceu a mágoa que o jogador sente com a saída, no entanto, diz que foi o melhor desfecho para ambos os lados.

«Tivemos um grande abraço. concordámos que o desfecho da situação não agradava a ambos, mas acabou por ser a melhor solução. Eu tenho uma ótima relação com ele e isso vai continuar. Foi um momento triste, mas sorrimos e assegurámos que manteremos a nossa boa relação», reconheceu Tuchel.

«Eu posso entender completamente que ele se sinta magoado, e não estou feliz por não termos conseguido aproveitar todo o seu potencial, o que é o meu trabalho e responsabilidade. É um momento triste, mas, nesta situação específica, a melhor solução foi desfazer este vínculo», clarificou.

Recorde-se que Sadio Mané havia ingressado no Bayern de Munique proveniente do Liverpool, a troco de 32 milhões de euros, mas a sua passagem pelo clube não correu como era previsto.

Segundo a Sky Sport da Alemanha, o internacional senegalês de 31 anos vai reforçar o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo e custar um valor a rondar os 28 e os 30 milhões de euros, mais possíveis bónus. Além disso, vai auferir um salário líquido de mais de 40 milhões de euros por ano.