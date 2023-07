Um ano após ter assinado pelo Bayern de Munique, proveniente do Liverpool a troco de 32 milhões de euros, Sadio Mané está de saída do clube bávaro para reforçar o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo. Segundo a Sky Sport da Alemanha, o internacional senegalês de 31 anos vai custar entre 28 a 30 milhões de euros, mais possíveis bónus, ao emblema saudita.

«O adeus ao Bayern dói-me. Eu queria um desfecho diferente», afirmou o jogador à Sky Sport, acrescentando: «Sei que poderia ter ajudado a equipa nesta temporada. Eu queria provar isso a todos neste campeonato.»

Apesar da mudança, Mané não deixa o clube com rancor, desejando o melhor ao clube e aos adeptos: «Desejo ao clube e aos adeptos apenas o melhor para o futuro.»

Após despedir-se da equipa no domingo de manhã em Tóquio, o jogador de 31 anos já terá iniciado os exames médicos no Al Nassr. De acordo com a Sky Sport, Mané irá auferir um salário líquido de mais de 40 milhões de euros por ano.