Sadio Mané não foi opção para o jogo particular deste sábado do Bayern Munique com os japoneses do Kawasaki Frontale.

O clube alemão confirmou que a ausência do avançado senegalês deve-se ao facto de estar a tratar de questões contratuais relacionadas com uma mudança de clube.

Sadio Mané deverá rumar ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e de Luís Castro, estando na iminência de colocar um ponto final numa turbulenta ligação de um ano ao Bayern Munique.