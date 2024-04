Um destino atraiçoado. Depois de nove épocas ao serviço do Real Madrid, período no qual recheou o currículo com cinco Ligas dos Campeões, Casemiro admite que as temporadas no Manchester United não estão a decorrer como planeado.

«Estar a mais de 20 pontos do líder da Liga é o que mais me incomoda. Às vezes nem consigo dormir, por pensar no que poderia fazer de diferente. É a realidade. Não vale a pena pensar em títulos ou vagas na Liga dos Campeões, há que pensar jogo a jogo», disse, em entrevista à ESPN.

No rescaldo à receção ao Liverpool, e questionado sobre os empates com os «Reds» e o Brentford, além da derrota com o Chelsea, o médio, de 32 anos, aponta ao próximo desafio.

«Ficamos chateados. Tivemos a oportunidade de somar nove pontos, mas apenas conseguimos dois. Agora o foco passa para a partida com o Bournemouth», argumentou.

O Manchester United ocupa a sexta posição da Premier League, com 49 pontos, menos 11 face a Aston Villa (5.º) e Tottenham (4.º). Portanto, por agora, os «Red Devils» estão fora da zona europeia, quando restam 21 pontos em disputa, em sete jornadas.

«Aqui quando ganhamos, ganham todos. Quando se perde, perdem todos. Todos os jogadores estão no 6.º lugar. Devemos avaliar a época coletivamente», concluiu Casemiro.

O médio brasileiro chegou a Manchester no verão de 2022, para se juntar a Cristiano Ronaldo e Varane. Desde então, completou 75 partidas, anotando 12 golos e nove assistências, entre competições domésticas e europeias.