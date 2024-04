O Manchester United-Liverpool prometia e entregou: mais um jogo de loucos na Premier League!

Os «reds» foram até Old Trafford a precisar de vencer para retomar a liderança da liga inglesa e começaram a ganhar, mas permitiram a resposta dos «red devils», que operaram a reviravolta. No fim, a equipa de Jurgen Klopp minimizou os danos e arrancou um empate a duas bolas.

Vindo de um duro golpe na última jornada, onde deixou escapar uma vitória nos descontos em Stamford Bridge, o Manchester United teve uma má entrada no jogo. A equipa de Erik ten Hag, que contou com Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, perdeu muitas bolas e teve dificuldades para contrariar a tendência de jogo do Liverpool.

De resto, ao intervalo, os «red devils» não somavam qualquer remate. Já a equipa de Anfield colecionou ocasiões de golo, mas também entrou num «festival» de desperdício.

Apesar de mais de uma dezena de tentativas, só aos 23 minutos é que o conjunto de Klopp marcou, na sequência de um pontapé de canto. O ex-Benfica Darwin Núñez ganhou de cabeça e desviou para o segundo poste, onde apareceu o ex-FC Porto Luis Díaz para abrir o marcador.

Se o Liverpool dominou por completo antes do intervalo, a segunda parte já teve um registo diferente. Logo a abrir, deu-se o momento alto do jogo.

Aos 50 minutos, Jarell Quansah errou um passe em zona central, Bruno Fernandes antecipou-se e, perto do meio-campo, de primeira, rematou em jeito para fazer o empate. O internacional português, que se tornou no terceiro luso a chegar aos 50 golos na Premier League (depois de Cristiano Ronaldo e Diogo Jota), foi muito efusivo nos festejos e lançou a reação dos «red devils».

O Liverpool acusou em demasia o golo sofrido, enquanto o Manchester United ganhou energia para a reviravolta.

No melhor período do United no jogo, Kobbie Mainoo confirmou todas as credenciais que tem demonstrado. O jovem de 18 anos, já dentro da área, rematou em arco para a baliza de Caoimhín Kelleher e assegurou a reviravolta.

A diferença de rendimento entre a primeira e a segunda parte deixou Klopp com os nervos à flor da pele. O treinador alemão esteve muito interventivo na zona técnica e mostrou aos jogadores a sua insatisfação, que só foi atenuada na reta final, com o golo de Mohamed Salah (84m).

Harvey Elliott foi derrubado na área por Wan-Bissaka e o egípcio enganou Andre Onana na cobrança do penálti.

Em tempo de descontos, o Liverpool esteve por cima e criou oportunidades, mas não conseguiu evitar o empate. Assim, o conjunto de Anfield passa a partilhar a liderança do campeonato com o Arsenal, ambos com 71 pontos. Em terceiro, com 70, segue o Manchester City.