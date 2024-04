Casemiro, ex-FC Porto e agora jogador do Manchester United, recordou a saída do Real Madrid em 2022. Em entrevista ao «El Chiringuito TV», o médio brasileiro revelou que encontrou Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, a chorar no seu gabinete quando lhe ia dizer que ia rumar a Old Trafford.

«Só hesitei uma vez em sair de Madrid para o Manchester United. Era uma sexta-feira e estava tudo feito. Tinha de treinar e não treinei, só faltava a assinatura. Fui falar com Ancelotti e ele já sabia que eu estava de saída. Entrei no gabinete dele, ele virou-se e estava a chorar. O Carlo disse-me que não queria que eu saísse, que gostava muito de mim... e foi aí que hesitei. Em Madrid queriam-me muito, mas eu já tinha dado a minha palavra ao United e isso é mais importante do que qualquer outra coisa», contou Casemiro.

De recordar que o médio brasileiro jogou no FC Porto na época 2014/2015 por empréstimo do Real Madrid, de onde saiu rumo ao Manchester United na temporada 2022/2023 num negócio de 70 milhões de euros.