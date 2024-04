O antigo internacional inglês, Rio Ferdinand, deixou duras críticas a João Cancelo após a eliminação do Barcelona frente ao PSG, nos quartos de final da Liga dos Campeões. O internacional português cometeu uma grande penalidade sobre Dembélé, no arranque da segunda parte, que permitiu aos franceses fazerem o 3-1 e saltarem para a frente da eliminatória.



«[Cancelo] Foi tonto. O extremo estava a afastar-se da baliza, não havia necessidade de fazer o carrinho. Foi ingénuo. Parecia um jogador jovem inexperiente em pânico. Ele tinha a situação sob controlo, não havia necessidade. Tens de saber onde estás no campo. Quando penso em defesas, acho que devem manter a posição o máximo possível, sobretudo na área. Ele foi castigado corretamente», referiu o ex-Manchester United enquanto comentava o jogo para a TNT Sports.

Refira-se que os catalães foram eliminados da Champions depois de terem sido goleados pelo PSG (4-1), em Montjuïc.



