Vitinha foi um dos grandes destaques do Paris Saint-Germain e até marcou um golo na reviravolta dos parisienses em casa do Barcelona, que carimbou a passagem à meia-final da Liga dos Campeões.

Após a partida, o internacional português confessou estar a viver uma sensação «difícil de explicar».

«Sonhava com isto há muito tempo. Estamos nas meias-finais e devemos destacar isso, devemos dar o crédito que temos. Merecemos muito crédito, é incrível o que acabamos de fazer. Estamos nas meias-finais, estamos muito, muito felizes, e temos de dar mérito, porque os adeptos acreditaram em nós. Exceto os nossos adeptos, ninguém acreditou em nós. Tivemos de responder e foi isso que fizemos em campo. Mesmo com o golo que sofremos, não desistimos, foi mentalmente difícil. O treinador disse-nos que íamos vencer o jogo na nossa cabeça e fizemos isso», disse Vitinha aos microfones do Canal +.

O médio português deixou ainda rasgados elogios ao treinador Luis Enrique, que ajudou Vitinha a elevar o nível esta temporada.

«Ele é incrível. Traz muito à equipa na parte tática e na cabeça. Acho que o mais importante é a forma como ele fala connosco, a forma como nos faz acreditar que está do nosso lado. É incrível, ele merece estas meias-finais», vincou.

«Claro que jogo melhor esta época. Todo o contexto é diferente, a equipa também está a jogar melhor. Estou muito feliz. Também marco mais e isso dá mais visibilidade», acrescentou.

Já nas redes sociais, Vitinha pediu respeito pelo PSG.

Il faut respecter le PSG 🤫 On est en demi finale. Allez Paris ❤️💙 pic.twitter.com/fCfY7W2rJ4 — Vítor Ferreira (@vitinha) April 16, 2024

