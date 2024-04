Bastian Schweinsteiger contou, pela primeira vez, um episódio caricato com José Mourinho, na altura em que o técnico português assumiu o comando técnico do Manchester United.

Em declarações ao podcast «Overlap», com Gary Neville, o antigo internacional alemão explicou a forma como não foi autorizado a treinar com a equipa principal dos «red devils» e teve de se juntar ao plantel de sub-16, no dia em que completou 33 anos de idade.

«No primeiro dia do José Mourinho no Man. United, eu estava a treinar com o Ibrahimovic e só pensava que ele era um jogador incrível, com uma excelente visão de jogo. No dia seguinte, era o meu aniversário e na chegada a academia, o John Murtough disse-me que não podia entrar no balneário. Perguntei-lhe porquê e ele explicou-me que era uma decisão do treinador», começou por referir.

«Fui para o balneário dos escalões de formação, vesti-me ali e treinei com os sub-16. Inclusive tive de lhe pedir para me trazer as chuteiras e o restante equipamento. Nada disto foi público na altura. Mais tarde falei com ele e explicou-me que tinha tomado a decisão porque achou que eu não estava feliz no clube. Depois disso, estive três meses a treinar à parte do restante grupo, sozinho.», acrescentou.

Recordar que nessa época, 2016/17, Schweinsteiger realizou apenas quatro jogos pelo Manchester United, antes de se transferir para o Chicago Fire, da Liga norte-americana.