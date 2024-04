O Al Nassr de Luís Castro, Otavio e Cristiano Ronaldo foi ao terreno do Al Khaleej, de Pedro Emanuel, vencer por 1-0.

Com os portugueses Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues no onze inicial, a formação da casa entrou mal no encontro e viu o adversário dominar todo o primeiro tempo, ainda que sem consequências para o resultado.

As mudanças só chegaram aos 68 minutos, quando Brozovic descobriu Aymeric Laporte e o internacional espanhol finalizou para o 1-0. Este foi o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo depois da suspensão e apesar de ter permanecido em campo até final, não conseguiu regressar aos golos.

Esta foi a quinta vitória consecutiva do Al Nassr para a liga saudita, sendo que os comandados do técnico português ocupam o segundo lugar e estão a nove pontos (à condição) do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves.