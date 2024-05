Anderson Talisca estava a realizar a temporada mais goleadora da carreira (26 golos), até que uma lesão o obrigou a parar e a falhar o resto da época. Sem o ex-Benfica, Cristiano Ronaldo continua a brilhar no Al Nassr e é mesmo devido ao internacional português que o campeonato saudita subiu de patamar, garante o atacante brasileiro.

«Quando cheguei lá eram só seis estrangeiros. Sabíamos que iria ter um crescimento a longo prazo, mas não tão rápido. Com a chegada do Cris mudou tudo. Hoje, se virmos a tabela dos campeonatos, o saudita já está entre os dez [melhores], o que é um marco muito grande e vai melhorar cada vez mais», disse Talisca, numa entrevista ao Globoesporte.

O jogador de 30 anos assumiu que «é muito bom» jogar com Ronaldo, cuja carreira sempre acompanhou de perto. «A minha relação com ele é muito tranquila, ele é uma pessoa muito humilde, é muito tranquilo. Dentro de campo temos uma relação muito boa, cada um busca o seu objetivo que é ajudar o clube, marcar golos e ajudar com vitórias. Relação super tranquila.»

«Somos todos próximos, mas o Cris, o Alex Telles, o Otávio... falamos a mesma língua, a comunicação é muito melhor. O Brozovic também, o Laporte, o Mané, todos são tranquilos, é uma relação muito boa. Vive-se um ambiente muito bom no clube», acrescentou.

Além de Ronaldo, houve outro português com papel decisivo na carreira de Talisca. O avançado brasileiro destacou a influência de Jorge Jesus quando chegou ao Benfica, em 2014.

«Foi o mister Jorge Jesus que fez essa mudança na minha posição. Jogava um pouco mais atrás no Bahia. Avancei um pouco no Bahia, ele viu, mas no Benfica mudou-me realmente de posição. Eu finalizo muito bem, tenho muita sensibilidade para fazer golo», reconheceu.

Talisca leva três temporadas no Al Nassr e tem contrato até 2026.