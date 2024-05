Cristiano Ronaldo assinalou nas redes sociais o Dia da Mãe, com referências à sua mãe, Dolores Aveiro, e a Georgina Rodríguez, namorada e mãe de dois dos cinco filhos do internacional português.

O avançado do Al Nassr, que no sábado fez um hat-trick na goleada diante do Al Wehda, partilhou fotografias com Dolores e Georgina.

«Feliz dia da mãe para as melhores do mundo», escreveu.