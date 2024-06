Apesar da derrota sofrida diante do Benfica, os adeptos do FC Porto não conseguiram esconder os sorrisos depois do lançamento do meio-campo de Tomás Muge.

O atleta e campeão nacional de sub-18 pelos azuis e brancos foi escolhido (ao acaso) para participar no passatempo da Betclic e o resultado não podia ser mais positivo.

Isto porque graças à pontaria afinada, o jovem vai poder assistir a um jogo de Neemias Queta pelos Boston Celtics, precisamente nos Estados Unidos.

Veja aqui o momento de Tomás Muge: