Roger Schmidt vai ser o treinador do Benfica na próxima temporada, garantiu o presidente Rui Costa.



«Sim, vai continuar. Nunca dissemos o contrário. Seria mais fácil e populista o contrário, mas o ano passado não foi obra do acaso», começou por dizer numa conversa com os jornalistas que serviu para fazer o balanço da época 2023/24.



O líder dos encarnados frisou que «nunca» fará do treinador «bode expiatório» e assumiu a responsabilidade pela temporada falhada.



«Se considerasse que era só responsabilidade do treinador, teria outra opção. Foi uma época abaixo das expetativas com muitos problemas para resolver durante a mesma. Eu assumo [a responsabilidade. Schmidt é muito honesto e seria o primeiro a assumir se sentisse que não tinha condições para continuar. Acreditamos plenamente que terá condições para fazer um bom trabalho, sublinhou.



Tudo o que Rui Costa disse aos jornalistas



Rui Costa abordou o planeamento das águias e as contratações feitas no verão passado, assumindo que houve lacunas e debruçou-se sobre as questões dos laterais.



«Houve muitas lacunas desde logo no mercado. Está relacionado com a adaptação dos jogadores que afetou o impacto como foi o caso dos laterais. Não conseguimos colmatar a saída do Grimaldo. (…) A equipa não teve o equilíbrio do ano anterior, basta comparar as duas épocas. Começámos a época com três laterais e um jóquer. O Jurásek demorou a adaptar-se, não escondo, mas fomos buscar um lateral com credenciais como o Bernat. É verdade que chegou na fase final de recuperação de uma lesão muscular. Acabou muito castigo por lesões quando nem tinha historial disso. Já o Bah fez apenas meio campeonato por infelicidade», recordou, acrescentando que estas situações «impediram que as rotinas do ano anterior se repetissem».



O presidente do Benfica defendeu que o clube «não pode começar projetos todos os anos» e que Schmidt «está de corpo e alma», tendo «rejeitado muita coisa» para estar na Luz. O dirigente considerou que a estrutura do futebol «obrigou o treinador a improvisar» e que «se calhar devia ter feito mais, mas não conseguiu».



No que respeita à contestação dos adeptos ao técnico alemão, Rui Costa considerou como algo «natural».



«Acredito que o ano foi de frustração porque as expetativas eram altas. Houve exibições que motivaram críticas. Quem está aqui quer o clube unido. (…) Houve episódios que não foram bonitos e que não beneficiam ninguém», disse.



A entrevista de Kokcu que apontou o dedo a Schmidt foi outro dos assuntos abordados. Rui Costa admitiu que «a forma de jogar» da equipa «não beneficiou» o turco e apontou o crescimento de João Neves como motivo para a menor utilização do médio.



«Gosto mais dele do que gostava há um ano. A forma de jogar da equipa não beneficiou Kökcü. E apareceu um miúdo, o João Neves que tem uma qualidade enorme», justificou.



«Entrevista de Kökcü? Ele também pode jogar como ‘8’ ou como ‘10’. A entrevista… O Florentino e o Neves funcionavam assim como o Rafa», acrescentou, voltando a defender Schmidt.



«Quantos treinadores passaram por Portugal que não falavam português? Quantos foram atacados? Até por isso ele passou. Nunca se fez uma guerra em Portugal por um treinador não falar português. Qualquer época na qual o Benfica não seja campeão, não é uma boa época. No entanto, não fizemos a pior época de sempre. Não estou feliz, mas também não foi uma catástrofe.»



Mais à frente na conversa com os jornalistas, Rui Costa reiterou a confiança no treinador germânico que «nunca esteve sozinho».



«O dia do jogo com o Farense custou muito ao Roger [foi atingido como uma garrafa de água arremessada por adeptos do Benfica no São Luís]. Claro que estava irritado, mas temos de respeitar. Foi ele que levou com a garrafa. Seria mais fácil mudar [o treinador], mas na minha opinião não traria benefícios. Este treinador já mostrou qualidade. Se o Benfica começasse do zero e não corresse bem, eu seria o primeiro a ser julgado (…) Acredito que é o melhor para o Benfica. Há um ano o treinador era endeusado. A época vai começar do zero e devemos iniciá-la com bom espírito. A equipa e a estrutura estão com Schmidt e ele está inserido no clube, não tem medo de apostar nos jovens. Temos a pessoa certa», concluiu acerca do tema.