O Sp. Braga oficializou a saída de Cher Ndour, que estava cedido por empréstimo do PSG.

Através de uma mensagem publicada nas redes sociais, os bracarenses despediram-se do médio de 19 anos, que ao serviço do clube apontou um golo (diante do Farense) em 11 jogos.

«Acredita no teu talento. Obrigado, Cher», pode ler-se no texto partilhado pelo Sp. Braga.