Eduardo Quaresma deixou um convite aos adeptos do Sporting que ainda não estão no Marquês de Pombal à espera da equipa para celebrar a conquista do campeonato nacional.



«Estou muito bem. Às vezes parece, mas não bebi nada. É inexplicável. O primeiro título foi bom, este é ainda melhor. Espero que venham muito mais [adeptos] com vocês, meus amigos adeptos. Amo-vos de coração e venham para a festa», referiu, à SportingTV.