De um total de 36 vagas disponíveis para o novo formato da Liga dos Campeões, a estrear na próxima época, 28 já estão preenchidas.

O Benfica, que tinha a 3.ª pré-eliminatória da prova reservada na condição de vice-campeão português, garantiu a entrada direta após a Atalanta ter fechado a Liga italiana num dos quatro primeiros lugares neste fim de semana.

Além das águias, o Club Brugge, já neste domingo, sagrou-se campeão belga e garantiu a presença na fase principal da Champions.

Há ainda oito lugares por atribuir, sendo que um deles fica no próximo fim de semana assim que a final da Liga dos Campeões termine: uma vitória do Real Madrid apura o campeão ucraniano Shakhtar (atualmente no play-off) para o grupo dos 36; caso o Dortmund erga a «orelhuda», é o Eintracht Frankfurt quem entra na Champions.

As 28 equipas já apuradas para a Champions 2024/25:

INGLATERRA (4 de 4):

Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa

ESPANHA (4 de 4):

Real Madrid, Barcelona, Girona, Atlético Madrid

ALEMANHA (5 de 5):*

Bayer Leverkusen, Bayern Munique, Estugarda, Leipzig, Borussia Dortmund

ITÁLIA (5 de 5):* + **

Inter de Milão, Milan, Bolonha, Juventus, Atalanta

FRANÇA (3 de 3):

PSG, Mónaco, Brest

PAÍSES BAIXOS (2 de 2):

PSV, Feyenoord

PORTUGAL (1 de 1):

Sporting

ESCÓCIA (1 de 1):

Celtic

ÁUSTRIA (1 de 1):

Sturm Graz

BÉLGICA (1 de 1):

Club Brugge

*Alemanha e Itália juntaram, às quatro vagas via campeonato que tinham à partida, a vaga extra por terem já garantido que são os dois países com melhor coeficiente de 2023/24.