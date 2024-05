Os tetracampeões de Inglaterra saíram, no domingo, às ruas de Manchester para celebrar a conquista de nova Premier League. Nos festejos, Jack Grealish voltou a puxar a si as atenções, ora garantindo a transmissão televisiva, ora quase caindo do autocarro.

Num momento em que celebrava com Rúben Dias, o internacional inglês foi surpreendido pelo arranque do autocarro. Valeu a atenção do defesa português.

O Manchester City perdeu a final da Taça de Inglaterra para os vizinhos do United, mas tal não «beliscou» a festa do tetracampeonato, a 10.ª Premier League na história.