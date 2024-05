Pinto da Costa reagiu à conquista da Taça de Portugal pelo FC Porto garantindo que se despede «com tranquilidade» de presidente da SAD

«Sentimento do dever cumprido, alegria por ter proporcionado noites felizes como as de hoje. A vida continua e o FC Porto continuará a ganhar. Como adepto espero vir a muitas mais. A partir de terça-feira não falarei mais, só em caos excecionais. Desejo sorte à nova Direção, que tem um caminho difícil pela frente. No FC Porto o que é difícil resolve-se, o impossível demora um pouco mais. Amanhã é o meu último dia de trabalho, ainda tenho muito que fazer», afirmou o dirigente em declarações aos jornalistas, na noite deste domingo, aquando da paragem da comitiva portista em Fátima.

Questionado sobre se quer que Sérgio Conceição continue, Pinto da Costa foi lacónico: «Naturalmente, mas não me diz respeito já.»

Recorde-se que André Villas-Boas toma posse como presidente da SAD do FC Porto esta terça-feira, dia 28.