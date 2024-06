O Sporting assinou esta sexta-feira uma parceria com a União Futebol Comércio e Indústria e com a Câmara Municipal de Setúbal no domínio da formação.

Um projeto que vai englobar crianças entre os quatro e os doze anos e que ajudará os jogadores do concelho de Setúbal a desenvolverem-se através da metodologia do clube de Alvalade, assim como através da formação de treinadores que façam parte do projeto.

O acordo foi assinado por Frederico Varandas, Vítor Augusto, presidente da UF Comércio e Indústria, e André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, na presença de Paulo Gomes e Tomaz Morais, codiretores-gerais da Academia Cristiano Ronaldo, e ainda Rui Reis, diretor da Academia Sporting de Setúbal.

«Esta parceria é muito importante para nós. Queremos não só fazer uma expansão da marca Sporting, como descobrir talentos para a formação do clube e da UF Comércio e Indústria. O concelho de Setúbal tem tradição de ter muito bons jogadores e, por isso, assinámos esta parceria. Sabemos que não chegarão todos ao Sporting, mas não temos dúvidas de que alguns farão esse caminho», destacou Paulo Gomes.

O Sporting já teve vários jogadores proeminentes provenientes do concelho de Setúbal, como são os casos de Paulo Futre, Fernando Mendes, Luís Figo, Ricardo ou Rafael Leão.

«Temos esses dados que sabemos que são estatísticos, mas são indicadores para o nosso trabalho. Por isso é que o concelho de Setúbal faz parte do nosso público-alvo e que esta parceria faz todo o sentido e faz reforçar, ainda mais, o nosso futebol de formação», destacou ainda o codiretor-geral da Academia Leonina.