Neymar não coloca de parte a hipótese de ser jogador Flamengo, até ao fim da carreira.

Em declarações à «TNT Sports», o internacional brasileiro confessou que o emblema do Rio de Janeiro é o segundo clube do coração, apesar do carinho que tem pelo Santos, um dos clubes de formação.

«Flamengo é o meu segundo clube do coração, porque o primeiro é o Santos, com todo o respeito à equipa que me criou e que sou fã desde pequeno. Mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e seria um prazer enorme poder jogar aqui, um dia», garantiu Neymar.

Veja aqui as declarações de Neymar: