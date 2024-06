O Brasil entrou na Copa América com um empate (0-0) diante da Costa Rica que deixou os adeptos muito insatisfeitos. No final do jogo, Danilo, que usou a braçadeira de capitão, envolveu-se num bate-boca com um grupo de adeptos.

«Aqui ninguém está a brincar. Um pouco de respeito», repetiu várias vezes o ex-FC Porto.

Atento a esta situação estava Neymar, que assistiu ao jogo na Califórnia. O avançado do Al Hilal apercebeu-se do que se estava a passar e foi rapidamente ter com Danilo para acalmar o lateral da Juventus.

Ora veja: