Agora é oficial. Tal como o Maisfutebol adiantou em maio, Gonçalo Bexiga é o novo chief-scout do Rio Ave, anunciou o clube. Irá gerir o departamento de scouting do futebol.

A estrutura dos vilacondenses tem sofrido mudanças neste verão, com a chegada de novos investidores, nomeadamente o grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos. Pedro Albergaria, novo diretor-desportivo do clube, elegeu Gonçalo Bexiga como chief scout.

O português, de 42 anos, estava há um ano sem ligação a qualquer clube depois de três temporadas no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Antes disso, esteve na Aspire Academy, do Qatar, e cumpriu nove temporadas no Benfica, de onde saiu em 2020.