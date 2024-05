Pedro Albergaria é o novo diretor desportivo do Rio Ave, avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol.

A estrutura dos vilacondenses está a sofrer algumas mudanças e o dirigente de 43 anos já trabalha há algum tempo na construção do plantel da próxima temporada, juntamente com Gonçalo Bexiga. O antigo scout do Benfica integra e chefia agora a equipa de observação dos rioavistas.

Albergaria estava sem trabalhar desde que deixou o Gil Vicente, em julho do ano passado. O antigo guarda-redes, que sucede no Rio Ave a Nuno de Almeida, também já tinha sido diretor desportivo no Vizela, clube onde terminou a carreira enquanto futebolista.

Recorde-se que Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiakos e do Nottingham Forest, é o novo investidor do Rio Ave e vai assumir 80 por cento da futura SAD.