Os sócios do Rio Ave, reunidos este domingo de manhã em Assembleia-Geral, aprovaram por larga maioria (mais de 400 votos a favor e cerca de 60 votos contra) a constituição da Sociedade Anónima Desportiva.

Até agora, recorde-se, o Rio Ave estava organizado em Socidade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ), tendo sido votada favoravelmente a passagem a SAD.

Para além deste ponto, os sócios aprovaram também a entrada do milionário grego Angelos Marinakis na SAD, com a compra de 80 por cento do capital social.

Num terceiro ponto, os sócios aprovaram dar carta branca à direção presidida por Alexandrina Cruz para negociar com Angelos Marinakis os detalhes do contrato de venda desses 80 por cento da SAD.

Refira-se que Marinakis vai investir no imediato 20,5 milhões de euros, os quais vão servir para três coisas, essencialmente: pagamento de dívidas, redução do passivo e cumprimento do orçamento até final da época, particularmente assegurando o pagamento dos salários até 30 de junho de 2024.

Para além disso, está garantido também no acordo outros investimentos de Marinakis, que não entrarão neste bolo de 20,5 milhões de euros: investimento no reforço da equipa em janeiro e investimento no melhoramento de infraestruturas.

Alexandrina Cruz explicou aos associados também que o acordo com Marinakis estabelece dois pontos muito importantes: todas as infraestruturas (tanto as atuais como as que vierem a receber obras de melhoramento) ficarão para sempre propriedade do clube, não passando para a SAD, portanto, tal como a licença de competição atual (que garante ao clube o direito de inscrição na Liga) também ficará na posse do clube.

Angelos Marinakis, recorde-se, já é dono do Olympiakos, na Grécia, e do Nottingham Forest, em Inglaterra, prevendo-se que muito em breve junte a propriedade da SAD do Rio Ave à sua carteira de clubes.

Os associados deram luz verde a esta venda e entrada imediata do milionário grego, faltando apenas concretizar o negócio.