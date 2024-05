O lateral-direito Costinha está de saída do Rio Ave para rumar ao Olympiakos.

Durante a Assembleia Geral dos vilacondenses, que decorreu na manhã deste domingo, foi confirmada a venda do jogador de 24 anos ao clube grego. Apesar de o valor da transferência não ter sido revelado, ficou a saber-se que os rioavistas mantêm 30 por cento do passe do atleta.

Costinha concluiu a formação no Rio Ave, depois de passagens por FC Porto e Sp. Braga. Nas últimas três temporadas, assumiu-se como indiscutível na lateral-direita dos vilacondenses. Esta época, soma cinco golos e cinco assistências em 37 jogos.

Na mesma reunião ficou definido que a nova bancada do Estádio dos Arcos vai ser construída até 2028 e Evangelos Marinakis, novo investidor dos vilacondenses, vai injetar um milhão de euros na academia.

De referir ainda que a constituição de uma SAD vai avançar em breve.