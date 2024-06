O experiente médio Vítor Gomes, médio-centro do Rio Ave, renovou com o clube mais uma temporada. O capitão fica ligado ao clube até 2025.

«Formado no Clube, Vítor Gomes é o exemplo perfeito da materialização dos valores, sonhos e ambições do jogador que dá os primeiros passos em Vila do Conde e se projeta para o Mundo, firmando uma carreira consistente e de sucesso», refere o emblema, em comunicado.

«Confiamos ainda no seu papel imprescindível de referência para os mais jovens e no contributo para a coesão do balneário», acrescentam.

Vítor Gomes parte para a quarta época consecutiva no clube. Teve várias experiências na I Liga e aventuras no Chipre, Hungria, Turquia e Itália. Soma uma Taça de Portugal, uma II Liga e uma Liga cipriota no currículo.