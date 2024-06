Didier Deschamps confessa que Kylian Mbappé ainda pode ir a jogo frente aos Países Baixos, esta sexta-feira.

Na conferência de antevisão ao encontro, o selecionador francês admite que o jogador já conseguiu treinar e a dúvida face à utilização do avançado do Real Madrid no próximo jogo deve manter-se até aos últimos instantes.

«Está tudo a ir na direção certa, depois do choque que o Kylian teve com um adversário. Esta quarta-feira ele já participou no treino, teve alguma atividade e o mesmo vai acontecer hoje (quinta-feira). Estamos a fazer de tudo para que esteja disponível para defrontar os Países Baixos», afirmou Deschamps.

Recordar que Mbappé saiu lesionado nos últimos minutos do jogo com a Áustria, depois de um choque com um adversário, que lhe causou uma fratura no nariz.