Kylian Mbappé saiu lesionado nos últimos minutos da vitória da França frente à Áustria, por 1-0, após um choque com um adversário.

O avançado gaulês tentou cabecear a bola, conseguiu, mas no movimento acabou por chocar com um adversário e magoar-se no nariz. Mbappé foi assistido logo no relvado, numa altura em que sangrava.

O capitão da seleção francesa saiu das quatro linhas, ainda regressou ao jogo, mas voltou a sentar-se imediatamente, numa atitude que lhe valeu inclusivamente um cartão amarelo. Foi depois substituído.

A França venceu a Áustria esta noite, por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo D do Euro 2024.

