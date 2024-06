O Sporting vai realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 30 de junho, a partir das 10h, no Pavilhão João Rocha.

A informação foi confirmada por João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, em declarações ao jornal Record. Na ordem dos trabalhos vão estar a apreciação e votação do orçamento do clube para 2024/25, assim como a apreciação e votação das contas consolidadas de 2022/23.

«Sim, a convocatória já seguiu para publicação, que será feita na 5.ª feira. Confirmo que será no dia 30 de junho, com os pontos que refere em discussão, o orçamento e as contas consolidadas. Os documentos vão ficar disponíveis para os sócios, quer no balcão de atendimento, no estádio, quer pelos meios habituais», afirmou João Palma.

Assim sendo, a Assembleia Geral vai decorrer na véspera do 118.º aniversário do Sporting, sendo que o plantel principal de futebol regressa aos trabalhos precisamente no dia 1 de julho.