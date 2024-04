O Al Sadd anunciou esta terça-feira a contratação de Xeka, médio de 29 anos.

O jogador português estava sem clube desde agosto de 2023, depois de ter rescindido com o Rennes. Assina agora pelo emblema do Qatar, para ocupar a vaga no plantel de Guilherme, futebolista que não joga mais esta temporada devido a lesão.

O Al Sadd, refira-se, sagrou-se campeão qatari há uma semana e conta no plantel com Matheus Uribe e Gonzalo Plata, antigos atletas de FC Porto e Sporting, respetivamente.

Xeka, que se destacou em Portugal ao serviço do Sp. Braga, vai para a quarta experiência no estrangeiro, após vários anos em França nos quais representou o Lille, o Dijon e Rennes.