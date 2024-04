Começou com uma surpresa, a tarde deste sábado, em Inglaterra, depois do Newcastle ter goleado o Tottenham por 4-0.

Atrás do terceiro triunfo nos últimos quatro jogos, os comandados de Eddie Howe dominaram praticamente todo o encontro, pelo menos no que às oportunidades criadas diz respeito. O 1-0 surgiu aos 30 minutos, através de Alexander Isak, após passe de Anthony Gordon. Este foi o primeiro de três momentos de magia do internacional inglês, que no «St. James' Park» teve uma tarde inspirada.

Dois minutos bastaram para o Newcastle dobrar a vantagem no marcador e lá está, pelo avançado de 23 anos. Anthony Gordon assinou o segundo da equipa da casa, depois de mais um erro na defesa dos «spurs».

A malta ainda não tinha acabado de festejar o primeiro, já estava o Gordon a marcar o segundo 🤯

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @NUFC 2 x 0 @SpursOfficial #PremierELEVEN pic.twitter.com/ajupcL8JaZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 13, 2024

Este parece ser mesmo o ano dos avançados suecos, já que aos 51 minutos, Alexander Isak chegou ao «bis» e desta forma fez o 21.º golo na temporada, a melhor da carreira do jogador.

Até final, houve ainda tempo para Fabian Schär colocar o nome na lista de marcadores, em mais golo com participação britânica. Anthony Gordon fechou com duas assistências e um golo uma exibição de gala, que deixou o Newcastle no «top-6» da Liga Inglesa, ainda que à condição, tendo em conta que a equipa tem mais um jogo que o Manchester United, agora sétimo classificado.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).