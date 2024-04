Este sábado, o Bayern Munique recebeu e venceu o Colónia, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da liga alemã, e adiou a festa do Leverkusen para domingo. Se vencer o Werder Bremen, a equipa de Xabi Alonso é campeã em campo.

Com um jogo que se temia não ter golos, só um rasgo de magia do português Raphael Guerreiro, aos 65 minutos, é que abriu o marcador em prol da equipa de Thomas Tuchel.

O empate ainda esteve à vista, com Upamecano a fazer um erro que colocou a equipa de Munique em cheque, mas Luca Waldschmidt, ex-Benfica, não conseguiu ser feliz na finalização.

Thomas Muller também quis colocar o nome na lista de marcadores e aumentou a vantagem aos 90+3, depois de aproveitar um erro incrível de Waldschmidt, que minutos antes teve o empate nos pés.

Com este resultado, o Bayern está em segundo lugar, com 63 pontos, enquanto que o Colónia está em 17.º, com 22, em zona de despromoção. De referir que o Leverkusen pode ser campeão já neste domingo, pois, caso vença, pode ficar com 16 pontos de vantagem quando faltam apenas 15 para disputar.

