Alexander Nübel renovou o contrato que o liga ao Bayern Munique, anunciou esta sexta-feira o clube bávaro, em comunicado.

O vínculo do guarda-redes de 27 anos terminava em 2025, mas é agora prolongado por mais quatro épocas, até 2029.

Apesar desta renovação, Nübel vai continuar emprestado ao Estugarda nas próximas duas temporadas, informaram também os dois clubes.

«Estou muito feliz com esta decisão e com a confiança que o Bayern mostrou em mim. Ao mesmo tempo, sinto-me muito bem no Estugarda», afirmou, citado na nota do Bayern.

Nübel foi contratado pelo Bayern ao Schalke em 2020, e depois de um primeiro ano em que fez apenas quatro jogos, tem sido sempre emprestado. Primeiro ao Mónaco e agora o Estugarda: em 2023/24, já fez 29 jogos.