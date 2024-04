É oficial: Gonçalo Feio é o novo treinador dos portugueses Josué, Yuri Ribeiro e Gil Dias no Legia de Varsóvia, da Polónia.

O técnico luso, de 34 anos, sucede no cargo ao austríaco Kosta Runjaić e foi apresentado esta quarta-feira pela equipa polaca.

Gonçalo Feio está na Polónia há mais de uma década e começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Legia.

Depois foi adjunto no Wisla, no Xanthi e no Rakow, antes de assumir o Motor Lublin, que subiu ao 2º escalão, clube que deixou no dia 18 de março.