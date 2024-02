Josué foi eleito o melhor jogador estrangeiro do ano da Liga polaca. O médio português do Légia de Varsóvia foi distinguido na gala organizada pela Ekstraklasa, o campeonato polaco.

O jogador, de 33 anos, superou a concorrência de Erik Expósito, do Slask Wroclaw, e de Fran Tudor, do RKS Raków, depois de ter conquistado a Supertaça e a Taça da Polónia.

«É uma grande honra para mim. Sem o apoio dos meus companheiros da equipa e de toda a minha família, nunca teria conquistado isto. É um grande período para mim, mas continuo a sonhar com a conquista do campeonato polaco. É isso que me falta, e gostaria de acrescentar este troféu aos meus feitos, no final desta época.»