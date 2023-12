A prestação de Josué no triunfo do Legia Varsóvia sobre os neerlandeses do AZ Alkmaar (2-0), com duas assistência, valeu ao médio português Josué a nomeação como um dos jogadores da semana da Liga Conferência.

O ex-FC Porto e Sp. Braga, de 33 anos, disputa a distinção com o bósnio Dzeko (Fernerbahçe), Zahavi (Maccabi Tel Aviv) e Heynen (Genk).

Os polacos, já apurados antes da última partida do Grupo E, terminaram esta fase na vice-liderança, atrás do Aston Villa, e, portanto, seguem para o play-off de acesso aos "oitavos" da prova. Na segunda-feira, o Legia poderá cruzar caminhos com: Olympiacos, Ajax, Real Betis, Sturm Graz, Union Gilloise, Maccabi Haifa, Servette ou Molde.

Indiscutível no meio-campo do vice-campeão da Polónia, Josué cumpre a terceira época pelo Legia, depois de passagens por Israel, Turquia e Países Baixos.