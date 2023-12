O Betis perdeu em casa com o Rangers por 3-2 e caiu para a Liga Conferência. Rui Silva e William Carvalho foram titulares no emblema andaluz.

Sima marcou logo aos 10 minutos para a equipa escocesa. Aos 14, Juan Miranda fez o empate a um golo, mas aos 20 minutos Dessers deu nova vantagem ao conjunto visitante. Perto do intervalo, Ayoze Perez fez de novo a igualdade, mas aos 78 minutos Roofe deu os três pontos ao Rangers em Sevilha.

No outro jogo do grupo, o Sparta de Praga foi até ao terreno do Aris Limassol vencer por 3-1. Vaná, antigo guarda-redes do FC Porto, foi titular na equipa da casa. Kuchta e Birmancevic, com um bis, deram vantagem ao conjunto checo. Bengtsson ainda reduziu para o Aris, mas a vitória foi mesmo do Sparta de Praga.

Com estes resultados, o Rangers termina o Grupo C da Liga Europa no primeiro lugar, com 11 pontos. O Sparta de Praga fica no segundo posto, com 10 pontos, enquanto o Betis acaba na terceira posição, com nove pontos. O Aris Limassol termina no último lugar do grupo, com quatro pontos.