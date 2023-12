O Bétis esteve perto de protagonizar uma imensa surpresa, pela negativa, na segunda eliminatória da Taça do Rei.

Com Rui Silva na baliza, a equipa orientada por Manuel Pellegrini sofreu no terreno do Villanovense, da quarta divisão.

Uma grande jogada de Isra Cano, aos 63 minutos, colocou mesmo a formação da casa a vencer.

O Betis, no entanto, e stragou a festa que já se fazia em Villanueva de la Serena ao conseguiu a ‘remontada’ na reta final, com golos de Ezzalzouli (89 minutos) e Borja Iglesias (90+3).

Já a vitória do Maiorca em casa do Valle Egués, também da quarta divisão, foi mais tranquila. 3-0, com um golo de Dani Rodríguez, aos 39 minutos, e dois de Javi Llabrés, na segunda parte.