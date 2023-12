O Rayo Vallecano sofreu para se apurar para a terceira eliminatória da Taça do Rei, jogando esta quarta-feira em casa do Yeclano, do quarto escalão do futebol espanhol.

O jogo esteve empatado a zero até perto do final, surgindo Radamel Falcao a inaugurar o marcador, aos 88 minutos.

O internacional colombiano já não é a ‘fera’ de outras épocas, mas mostrou que o instinto que o fez ganhar a alcunha de ‘Tigre’ ainda está vivo.

Falcao tinha entrado aos 64 minutos, juntamente com Bebé, para dinamizar o ataque da equipa de Vallecas.

O Rayo conseguiu dobrar a vantagem já no tempo de compensação, com um golo do antigo jogador do Benfica Raúl de Tomás.